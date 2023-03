Paolo Bonolis snobba il Napoli sminuendo il cammino in Champions…

Paolo Bonolis, noto conduttore tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di FcInter1908 ed ha parlato della Champions e del Napoli, ma anche delle polemiche arbitrali legate alla sfida con la Juve.

Le parole di Bonolis:

“Inter-Juve? C’è poco da analizzare, quello che è successo lo abbiamo visto tutti. Come al solito ci saranno delle persone che resteranno con qualcosa di sottratto e con le polemiche addosso e altre con dei punti a disposizione. E’ la storia che si ripete. Ormai sono un po’ di anni, non me la prendo nemmeno più. E’ una storia che si ripete: c’è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun altro che può camminare con l’aiuto. Sempre lo stesso film, anche un po’ noioso. Mi sono chiesto cosa stessero guardando in tutto quel tempo al VAR. Magari stavano cercando una ragione per poter affermare quello che poi hanno affermato. Per trovarla ce n’è voluto del tempo. Contenti loro. D’altronde, c’è chi fa le cose da solo e chi ha bisogno di altri per farle. E’ un’annata strana, per tutto quello che è successo. Per il Mondiale, che ha stravolto l’atteggiamento di alcuni giocatori, per aspettative sbagliate. Nessuno aveva pronosticato un Napoli così. Sono state dette cose eccessive su Inter e Milan. E’ cambiato un po’ tutto. L’unica cosa certa che è rimasta è quello che è accaduto ieri. Quello non cambia mai”.

… Bonolis continua a snobbare il Napoli!

Sulla Champions:“Stiamo giocando i quarti di finale di Champions League, non si possono giocare contro l’Albinoleffe, con tutto il rispetto. Sono tutte forti, è bene che ci siano ancora le tre italiane. Al Napoli è andata abbastanza bene in Champions, visto che ha affrontato un Liverpool non in forma, l’Eintracht e ora un Milan abbordabile. E’ una stagione meravigliosa per loro. Sono fortissimi, hanno un bravissimo allenatore, una rosa che può variare costantemente. San Gennaro è con loro e sono contento per loro. Sono tifoso dell’Inter da bambino e so come ragiona un tifoso, che vede davanti a sé orizzonti infiniti di speranze. Certo che ci spero anche io. Ci siamo tolti, almeno fino alla finale, squadre come City, Bayern, Real Madrid. Il Benfica però non è una passeggiata, come non lo sarebbero Napoli e Milan. Ma siamo in Champions e passeggiate non ce ne sono”.

