Bonolis su Osimhen: “Ogni volta che lo toccano, sembra sparato da frecce al curaro”

Paolo Bonolis, famoso conduttore di Mediaset, e tifoso interista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, parlando tra le altre cose, di Osimhen.Ecco, di seguito, le dichiarazioni del noto conduttore, rilasciate alla Radio Ufficiale dl Napoli:

“Osimhen è molto fote, ma contro l’Atalanta mancherà. Su Osimhen mi piacerebbe che non andasse a terra così forte, visto che ogni volta che lo toccano sembra che gli abbiano sparato le frecce col curaro. Scudetto? Se non lo vince l’Inter, mi darebbe soddisfazione se lo vincesse il Napoli rispetto a Milan e Juventus, ma non ci vuole un genio per capirlo“

