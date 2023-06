Paolo Bargiggia sicuro: “Sarà straniero il sostituto del sudcoreano Kim…”

I calciatori del Napoli si godono un po’ di meritatissimo relax in vista della nuova annata calcistica. La società azzurra è tuttavia al lavoro per quello che concerne il calciomercato. Ne ha parlato il giornalista Paolo Bargiggia nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold:

“Il primo obiettivo del Napoli è straniero, ma non sono riuscito a sapere il nome. Mi riferisco al sostituto del sudcoreano Kim, destinato ad approdare al Bayern Monaco”.

“Ho saputo che Danso è una seconda scelta o, se preferite utilizzare un termine diverso, la prima scelta e mezza. Lo stesso Hancko è una seconda scelta. Per quello che concerne Milenokovic potrebbe essere la terza scelta. Se n’è riparlato quando si vociferava del passaggio di Vincenzo Italiano ala corte di Aurelio De Laurentiis. Ma al momento sembra una ipotesi alquanto complicata”, ha aggiunto Paolo Bargiggia nel corso del suo intervento in televisione.

