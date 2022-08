Paolo Bargiggia: “Sei calciatori nel mirino…”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sull’emittente 7 Gold facendo il punto sulle trattative imbastite dalla società capitanata da Aurelio De Laurentiis. Simeone invece si aggregherà a breve alla compagine di Luciano Spalletti.

"Il Napoli cerca un portiere, un centrocampista e un attaccante. Ha messo nel mirino ben sei calciatori. Si tratta di: Navas, Kepa, Mignolet, Nandez, Ndombele, Raspadori".

Paolo Bargiggia ha poi svelato le percentuali:

“Per quello che concerne il portiere, Navas ha il 60% di possibilità di approdare al Napoli, Kepa il 30%, Mignolet il 10%. Meret rischia di restare e fare il terzo portiere (dietro anche a Sirigu, ndr). A centrocampo, invece, il ballottaggio è tra Nandez e Ndombele. Il calciatore del Cagliari ha il 60% di possibilità di andare in Campania, il giocatore del Tottenham, che alcuni danno già al Napoli, il 40%. Per Raspadori infine il Napoli continua a trattare con il Sassuolo per arrivare a un accordo”.

