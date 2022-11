Paolo Bargiggia risponde a Moggi sul Napoli…

Il Napoli, dopo quindici giornate di campionato, è primo in classifica a più otto sul Milan secondo. Ma dietro la Juventus, grazie alle sei vittorie in altrettante partite, mira a scalare la graduatoria. Ne ha parlato Luciano Moggi nel corso de Il processo ai Mondiali, su 7 Gold: “Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del CDA dei bianconeri, io credo che la squadra non subirà questa situazione, anzi. Penso invece che riuscirà a lottare per obiettivi importanti”.

Paolo Bargiggia pronta la replica all’ ex Juventus

: “Non dimenticare il Napoli però che sta facendo benissimo in questa stagione”. Luciano Moggi, dopo l’osservazione dell’esperto di calciomercato, ha chiarito il suo pensiero: “Se la compagine di Luciano Spalletti continua così non ce n’è nessuno, è destinata a vincere in scioltezza il campionato e diventerebbe irraggiungibile per tutte le altre. La Juventus, in quel caso, lotterebbe comunque per le prime posizioni”.

