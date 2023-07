Paolo Bargiggia ridicolizza cosi La Gazzetta dello Sport: “Dei veri esperti di mercato…”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, attraverso i social ha preso di mira la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano milanese dava infatti Davide Frattesi vicino al Milan. Questo il messaggio del cronista su Twitter: “Dei veri esperti di calciomercato…”. Il tono è chiaramente sarcastico. Secondo altri rumors anche il Napoli avrebbe chiesto informazioni per il calciatore del Sassuolo, ma poi il club di Aurelio De Laurentiis non ha affondato il colpo.

Bargiggia ci va giu’…e come!

L’Inter è ormai a un passo da Davide Frattesi. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l’accordo verbale con il Sassuolo, potrebbero a breve chiudere l’affare. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a 26/27 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri. A conferma di come l’operazione sia ormai in dirittura di arrivo anche l’arrivo nella sede dell’Inter intorno alle 18.30 sia dell’agente di Frattesi che di quello di Mulattieri per limare gli ultimi dettagli e avvicinare sempre di più la fumata bianca.

http//www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati