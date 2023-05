Paolo Bargiggia, quanti elogi al Napoli…poi “distrugge” le big!

Paolo Bargiggia è sempre senza peli sulla lingua. In occasione della conquista matematica dello Scudetto del Napoli, il giornalista sportivo ex Mediaset ha speso qualche parola per gli azzurri su Twitter:

“Complimenti al Napoli per lo scudetto. Si può vincere facendo un calcio evoluto, divertendo la gente, con un bilancio sostenibile e senza essere dipendenti da calciatori avanti con gli anni e con stipendi insostenibili”. Il chiaro riferimento è a squadre come Inter, Juventus e Milan mai in lotta sin dall’inizio del campionato.

Le dichiarazioni di Bargiggia hanno scatenato subito i tifosi nei commenti: “Complimenti al Napoli, ma poteva fare anche meglio, visto il solito calo spallettiano nel finale di stagione, la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese e i pochi ma rilevanti errori commessi da Giuntoli, leggasi Ndombele e Bereszyński che hanno influito su Champions League e Coppa Italia”.

“Ogni 33 anni ci si può concedere una pausa….quando arrivano a 9 di fila, e qualche coppa, fai un fischio” ha scritto un altro tifoso, chiaramente di fede bianconera.

