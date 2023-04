Paolo Bargiggia ha trovato il “colpevole” della sconfitta contro i rossoneri…

Il giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold svelando un retroscena su quanto è accaduto al termine della partita tra Napoli e Milan, gara conclusasi con il largo successo degli ospiti con il punteggio di 0-4:

“C’è stato un confronto tra Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. In questo summit è stato individuato il colpevole della pesante sconfitta dei partenopei”.

“Il “colpevole”? Le lunghissime trasferte alle quali si sono sottoposti diversi calciatori del Napoli. Anguissa, Lozano, Kim, Olivera e Simeone sono stati impegnati in viaggi estenuanti e Luciano Spalletti li ha avuti a disposizione tardi e non in perfette condizioni. Da questo confronto l’allenatore ne è uscito assolutamente assolto. Il Milan non aveva tanti nazionali in giro per il mondo”, ha aggiunto l’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia nel corso del suo intervento.

