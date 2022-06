Paolo Bargiggia: Fatta l’offerta ufficiale dell’ Avv.to di Mertens, 4 milioni +500 di bonus!”

Dries Mertens sembra arrivato ai titoli di coda con il Napoli, a confermare questa tesi e Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, che sui social, ha svelato le cifre richiesta dall’ Avv.to di Mertens al Napoli. E se davvero fossero confermate, il divorzio sarebbe inevitabile:

“4 mln più 500 mila euro di bonus per un anno la richiesta dell’avvocato di Mertens arrivata ieri sera per mail a De Laurentiis. In pratica uno sconto minimo di mezzo milione sul precedente contratto. Per il Napoli una forzatura”.

