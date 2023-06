Paolo Bargiggia fa il punto sulla vicenda Osimhen: “Osimhen non rinnoverà neanche per un’altra stagione e nemmeno se avesse poi la promessa di essere ceduto…”

Victor Osimhen ha ancora due anni di contratto con il Napoli, ma il futuro del calciatore sembra ancora in bilico. Il centravanti, dopo l’ultima straordinaria stagione con la maglia degli azzurri, è finito nel mirino di alcuni tra i principali club del mondo. Aurelio De Laurentiis, nel corso di una delle ultime uscite pubbliche, ha riferito che ha un accordo per il rinnovo per altre due stagioni con i partenopei, ma qualora arrivasse una offerta importantissima sarebbe ceduto.

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato del futuro di Victor Osimhen nel corso di Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold:

“Osimhen non rinnoverà neanche per un’altra stagione e nemmeno se avesse poi la promessa di essere ceduto. Per come la vedo io il calciatore è destinato a lasciare il club campano. Sul giocatore ci sono tre squadre: Psg, Manchester United e Chelsea. Devo smentire invece la notizia che vuole il Real Madrid interessato al nigeriano. Gli spagnoli non puntano su Osimhen”.

