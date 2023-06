Paolo Bargiggia fa felice i tifosi azzurri: “C’e’ un calciatore che fa impazzire il Napoli…”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, nel corso del suo intervento a Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold ha fatto il punto sulle trattative imbastite dal club di Aurelio De Laurentiis:

“C’è un calciatore che piace tanto al Napoli ed è quello di Gabri Veiga. La società azzurra è destinata a chiudere diversi affari a centrocampo e quello del calciatore del Celta Viga è un profilo che interessa non poco il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis”.

Il centrocampo sarà il reparto che probabilmente subirà maggiori cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Diego Demme è destinato ad andare via, Tanguy Ndombele non è stato riscattato e c’è la questione Piotr Zielinski aperta. Il calciatore, per restare, dovrà accettare il rinnovo a cifre molto più contenute rispetto al passato. Gabri Veiga ha una clausola risolutiva piuttosto elevata, ma è un centrocampista che ha il gradimento anche di Rudi Garcia.

