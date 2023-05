Paolo Bargiggia, esperto di mercato, racconta l’addio, ormai certo, di Spalletti da Napoli

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, attraverso i suoi canali social, in particolare twitter, ha riportato le ultime notizie sul Napoli, in particolare sul futuro di Luciano Spalletti che non ha ancora detto chiaramente se resterà al suo posto per difendere il titolo di campione d’Italia appena conquistato. Queste le sue parole:

“Gli avvocati della SSC Napoli e quelli di Spalletti stanno studiando la formula che consentirà al tecnico di lasciare il club nonostante il contratto”.

“E a De Laurentiis di avere certezze che Luciano non allenerà nella prossima stagione. La novità – ha aggiunto Bargiggia – è il probabile l’inserimento di una penale a tutela. Spalletti starà fermo e non percepirà alcun stipendio. Stasera al Processo di 7Gold altri particolari”.

I tifosi del Napoli sperano che le parti possano ricompattarsi per andare avanti insieme, ma al momento è difficile immaginare che ci siano i presupposti per ricucire i rapporti.

