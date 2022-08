Paolo Bargiggia ed il social…Imbecille!

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha pubblicato un post sui social:

“La verità vera è che Jorge Mendes, affarista senza scrupoli come tutti quelli che fanno il suo mestiere, sta cercando di distruggere il Napoli e il calcio italiano offrendo Cristiano Ronaldo a destra e manca. Non vi basta la storia recente e triste della Juventus in merito?”.

Tante le risposte al messaggio del cronista e non tutte, purtroppo, piacevoli da leggere. Qualcuno è andato ben oltre il calcio.

Un tifoso ha commentato così il post di Paolo Bargiggia: “Paolo io ti stimo proprio perché odi i napoletani, ma quale sarebbe esattamente la storia triste alla Juventus?”.

Pronta la replica del giornalista: “Io non odio nessuno imbecille sottosviluppato! Qui si parla di sport e non di crociate! Imbecille”.

Il tono utilizzato da Bargiggia è assolutamente comprensibile anche perché un giornalista, per mestiere, dà notizie, non fa crociate contro determinate squadre.

