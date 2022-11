Paolo Bargiggia: “Due in odore di cessione”

Il Napoli sta facendo benissimo sia in campionato che in Champions League. Di conseguenza è logico che i calciatori azzurri siano oggetto di forte attenzione da parte delle big estere. Ne ha parlato Paolo Bargiggia nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold:

“I calciatori in odore di cessione nel Napoli, a giugno, sono Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Se il nigeriano andasse via, la società azzurra opterebbe per un sostituto pur avendo in organico Raspadori e Simeone”.

“Per quello che concerne invece Piotr Zielinski, il Napoli valuterà serenamente le offerte: se arrivasse quella giusta, il polacco saluterebbe il sodalizio campano. Discorso diverso invece per Kim e Kvatratskhelia. Il sudcoreano, così come l’attaccante esterno georgiano, sono destinati a restare anche nella prossima stagione. Naturalmente sul difensore pende una clausola. Inoltre Kvara potrebbe andare via se arrivasse una proposta irrinunciabile”, ha aggiunto Bargiggia.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati