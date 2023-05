Paolo Bargiggia conferma che tra il Napoli e Luis Enrique, ci si mette anche il…

“Un brutto concorrente sulla strada di De Laurentiis per Luis Enrique che ha ricevuto una proposta dalla Nazionale del Brasile“. A rivelarlo è Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato e per anni volto delle trasmissioni di Sport Mediaset. Il giornalista, già collaboratore di Sportitalia ed Udinese Tv, racconta quindi di un’insidia non da poco per il Napoli, da giorni in contatto col tecnico spagnolo (e Vincenzo Italiano) per affidargli la panchina dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Che il coach fresco vincitore dello Scudetto lasci la Campania è ormai notizia certa, a confermarlo è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis ai microfoni della RAI, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio: “Mi ha chiesto di restare fermo, vuole un anno sabbatico: come posso negarglielo? Ritiene chiuso un ciclo” ha detto il presidente. Adesso resta da capire quanto l’inserimento del Brasile complicherà i piani per arrivare all’ex C.T. della Spagna.

