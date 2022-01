Paolo Bargiggia, come l’inferno dantesco sul mercato del Napoli…

Paolo Bargiggia, giornalista di Mediset ed esperto di mercato, ha trattato l’argomento , ai microfoni di 1 Station Radio, riguardante il Napoli, ed i tanti rifiuti ai possibili prestiti di calciatori nella sessione invernale del mercato. I vari Tagliafico, Olivera, Parisi…insomma, per usare un simbolo caro a Dante, potremmo definire tali affermazioni , come rappresenta la porta dell’ inferno…Perdete ogni speranza.. oh voi tifosi!. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Bargiggia sul mercato azzurro: “Gli azzurri avevano provato a chiedere Tagliafico in prestito all’Ajax, ma non se ne farà nulla. Stesso discorso per Ruben Olivera del Getafe, gli spagnoli non lo danno in prestito. Stessa cosa per Parisi dell’Empoli. Il Napoli ad oggi non farà nessuna operazione in entrata. In uscita Ghoulam non è stato proposto al Cagliari”

