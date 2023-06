Paolo Bargiggia annuncia: “Sarà Italiano il nuovo tecnico e porterà con sé…”

La stagione di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è stata caratterizzata da momenti molto positivi, ma anche da cocenti delusioni. Si pensi alle due finali perse prima in Coppa Italia e poi in Conference League. L’allenatore è stato accostato anche al Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa, ha dichiarato che non arriverà anche perché è legato a un contratto ancora in vigore con la società capitanata dall’imprenditore Rocco Commisso.

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano nel suo intervento ai microfoni di Diretta Stadio, programma in onda sulla emittente 7 Gold: “Capisco Aurelio De Laurentiis, non avrebbe potuto dire nulla di diverso. La Fiorentina si sarebbe giocata da lì a poco un trofeo. La verità è che il patron sta prendendo Italiano e non solo. Arriverà anche Milenkovic, pagato più del dovuto, circa 30 milioni. Sarà una sorta di indennizzo alla Fiorentina per Italiano”.

