Paolo Bargiggia: “Altro che casting, Adl ha preso quattro porte in faccia!”

Paolo Bargiggia, ex giornalista della redazione di Sport Mediaset, attraverso i suoi canali social ufficiali ha analizzato alcuni dei temi caldi del calcio italiano. Tra questi, purtroppo, anche la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi: “Per 25 anni ho lavorato e fatto parte della Grande Famiglia di Mediaset – ha ricordato Bargiggia – Un senso di smarrimento e di malinconia mi accompagnano oggi alla notizia della scomparsa di @berlusconi : alla sua famiglia e a quella di #Mediaset le condoglianze più sincere. Sit tibi terra levis”.

Lo stesso Bargiggia, da esperto di calciomercato, non poteva non esprimere qualche considerazione anche sulla vicenda allenatore in casa Napoli; una storia che sta andando per le lunghe e che sembra ancora lontana dal suo capitolo conclusivo: “Pensate quanto ci sta capendo Aurelio De Laurentiis ad oggi – ha scritto il cronista – Solo un cretino può pensare che invece si stia divertendo a non trovare un allenatore che lo convince o ad aver beccato quattro porte in faccia!”.

