Paolo Bargiggia accende il mercato in casa Napoli!…

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli nella prossima stagione? La conferma di Luciano Spalletti appariva scontata dopo che Aurelio De Laurentiis aveva esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale. Ma ora lo scenario è cambiato completamente. Ecco il focus di Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, sui social:

“Scenario paradossale per Luciano Spalletti: Aurelio De Laurentiis lo lascerà libero per la panchina del Napoli, ma non di allenare un’altra squadra nella prossima stagione”.

“C’è la seria possibilità che Luciano Spalletti non percepisca nessun compenso nei prossimi 12 mesi”, ha aggiunto Paolo Bargiggia su Twitter. Per la panchina del Napoli si sono fatti diversi nomi: da Antonio Conte a Rafa Benitez (sarebbe un clamoroso ritorno, ndr) passando per Vincenzo Italiano, ora alla Fiorentina. Ecco quanto scrive Bargiggia:

“Per la panchina del Napoli in forte crescita il profilo di Thiago Motta. Con lui potrebbe arrivare dal Bologna anche il Direttore Sportivo Sartori“.

