Pantaleo Corvino “distrugge” Contini: “Aprire inchiesta, si tratta di una sceneggiata”

“E’ stata la pagliacciata di un tesserato che ha alterato Vicenza-Lecce“ Pantaleo Corvino va giù pesante a distanza di pochi giorni dal caos scatenato dall’incidente del petardo allo stadio Menti. Il direttore dell’area tecnica della società giallorossa aveva indetto ieri una conferenza stampa per parlare ai giornalisti in una settimana delicatissima per il Lecce e oggi ha tuonato come poche volte nella sua lunga carriera. “La squadra è concentrata al massimo per la partita di venerdì contro il Pordenone e sono convinto che non deluderà così da prendersi quella Serie A che si è meritata per tutto l’arco della stagione. Già ieri all’allenamento facoltativo erano presenti tutti e c’è voglia di festeggiare con tutto il territorio che avrebbe meritato però di far festa in anticipo”. Causa scatenante del cambio di passo dei giallorossi è stata, a detta di Corvino, la lunga pausa dovuta alle cure occorse a Contini, stordito dall’esplosione di un petardo, lanciato o poggiato sul recinto di gioco per festeggiare il gol di Strefezza. «Premetto che tutta la società condanna la violenza e anche il modo di esultare attraverso il lancio di un petardo. Tuttavia siamo navigati nel mondo del calcio e siamo abituati a convivere con lo scoppio di petardi. Spero che si trovi il colpevole e sono convinto che non ci sia nessun coinvolgimento della società del Vicenza e degli steward sul campo. E’ evidente dalle immagini che il comportamento sleale è stato del portiere Contini e di altri giocatori del Vicenza che, pur a centrocampo, hanno iniziato a far gesti di stordimento. E’ stata una pagliacciata con il tesserato portato in barella fuori, per giunta con un collare. Mi assumo le responsabilità di quanto dico e spero venga aperta una inchiesta federale per far luce sulla vicenda che ha interrotto il match, cambiandone indirizzo“. Per Corvino chi non è stato corretto è proprio Contini che ha condizionato anche le decisioni arbitrali. «Sono convinto che il Var sia stato suggestionato dal clima creato dalla lunga interruzione sia per il rigore sia per la ripetizione del tiro dal dischetto. Il Lecce se non ci fosse stata quella sceneggiata sarebbe già stato in A e lo dico non solo come dirigente ma anche come tifoso. Adesso dobbiamo solo pensare a vincere venerdì, ma è un peccato essere ancora incerti del nostro futuro quando avremmo potuto già festeggiare sabato dopo una partita che meritavamo di vincere“

