Pandev: Napoli gioca il miglior calcio europeo

Pandev: “Napoli gioca il migliore calcio d’Europa”

Parola del grande ex, sia di Napoli che Lazio, non poteva mancare, in quest’occasione il suo pensiero.

Intervenuto nella trasmissione di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua, sulle possibilità degli azzurri in Europa:

“Napoli può essere la mina vagante della Champions League. Gioca il miglior calcio d’Europa, può essere protagonista anche in quella competizione”

Di fronte però adesso ci sono Napoli e Lazio, due squadre a cui Goran ha dato tanto, lasciando un ricordo indelebile nelle due tifoserie. Non si sbilancia in pronostici, ma l’ago della bilancia pende dalla parte partenopea:

“Anche la Lazio gioca un buon calcio, Sarri è molto bravo, la difesa è ben organizzata e subiscono pochi gol. Di fronte avranno però un attacco micidiale, non so come finirà, ma il Napoli è molto forte”

La mente torna poi agli anni in cui indossava la maglia azzurra, un periodo che non ha certo dimenticato:

“Sono stato tre anni a Napoli, un ricordo bellissimo. Anche la mia famiglia si è trovata molto bene. La gente è molto calorosa, ho passato bei momenti”

Parla anche del suo connazionale macedone, Eljif Elmas, un diamante sempre più sgrezzato:

“Spalletti lo conosco bene, sa lavorare bene con giocatori come Eljif, tirando fuori il meglio delle sue potenzialità. Un vero diamante”

I ricordi tornano anche alle partite giocate col Napoli, da parte di Pandev, una in particolare, la finale di Supercoppa Italia:

“Quella sera mi arrabiai moltissimo, stavamo giocando una grande partita, meritavamo di vincere. Poi l’arbitro fece casino, buttò fuori me e Zuniga. Nonostante fossimo passati in vantaggio due volte, alla fine perdemmo la partita. Un peccato perché ci stavamo giocando un trofeo importante”

Anche i tifosi del Napoli, non hanno dimenticato, quella sera a Pechino, contro la Juventus. Quando gli azzurri meritavano di vincere, una vittoria che ora non può sfuggire a cominciare dalla sfida, contro un altro grande ex: il comandante Sarri.

