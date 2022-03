Pandev: “La Coppa Italia vinta a Napoli mi ha mostrato cose che neanche dopo la Champions…”

Goran Pandev, indimenticato attaccante del Napoli, negli anni 2011 fino al 2014 vesti’ la maglia azzurra vincendo anche una Coppa Italia, a rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, ricordando con grande affetto e commozione la sua esperienza partenopea. Vi riportiamo le sue dichiarazioni, che possono definirsi da brividi, del Macedone, nel raccontare ai microfoni di Sportialia, anche commuovendosi, la sua esperienza e quella vittoria, che gli ha lasciato un ricordo indelebile:

“Sicuramente mi ricordo la Coppa Italia come se avessimo visto la Champions. Ho visto cose che non ho visto con l’Inter dopo lo scudetto e la Champions. Siamo tornati a Napoli dopo la finale con la Juve e la gente era euforica, come se avessimo vinto la Champions League per l’entusiasmo. Ho capito che la gente ci tiene tanto alla maglia”.

Pandev prosegue: “Ero sorpreso, siamo tornati con il treno dopo la finale di Roma e siamo rimasti bloccati sul treno per due ore perché non potevamo uscire dalla stazione. La gente ci prendeva in braccio, ci alzava, era una roba incredibile”.

