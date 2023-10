Panchina Napoli, da Conte a Giampaolo è un attimo

Nonostante Aurelio De Laurentiis abbia accantonato, almeno per adesso, l’idea di sollevare dall’incarico Garcia, preferendo “commissariarlo”, e seguire da vicino gli allenamenti della squadra, probabilmente la volontà di licenziarlo continua a frullare nella testa del presidente.

Ormai lo sanno anche le pietre del sondaggio con Antonio Conte, nonché del rifiuto espresso dall’ex c.t. di accomodarsi in corso d’opera sulla panchina del Napoli.

In questo scenario da “esonero sospeso”, all’allenatore francese pare sia stato concesso un attimo di respiro. Null’altro che una settimana e tre partite di tempo per svoltare la stagione: il doppio impegno in trasferta – Verona e Berlino, contro l’Union in Champions League -, quindi, il Milan al Maradona.

Non basterà palesare adeguati segnali di una evidente svolta tattica. La soglia minima pretesa dalla proprietà rimane quella dei sette punti. Altrimenti è già pronto il piano B, ovvero l’arrivo di un traghettatore.

Giampaolo, candidatura non impossibile

I soliti bene informati raccontano che durante il casting per scegliere l’eventuale successore di Garcia sia uscito fuori pure la candidatura di Marco Giampaolo. Sicuramente, tra i nomi circolati finora, potenzialmente capaci di garantire la celebre scossa, ribaltando la situazione psicologica e di risultati dei Campioni d’Italia, il suo nome suona un po’ strano.

Qualcosa a metà tra un colpo di scena improvviso e una scelta abbastanza di rottura rispetto alla direzione che la società voleva imboccare con Conte. Nondimeno, ora rientra tra i più plausibili, e le ragioni sono piuttosto intuitive. Negli ultimi anni ha spesso ottenuto buoni risultati con poco, vedi Empoli ed il triennio alla Sampdoria, prima di tentare l’avventura al Milan, finita decisamente male. Inoltre, sarebbe stimolato dall’ipotesi di rientrare nel grande giro attraverso la porta di servizio di un subentro a campionato iniziato.

Naturale che oggi, ancora libero sul mercato, Giampaolo sia tornato attuale, perdurando l’assenza di nomi pesanti da contattare. Spendibile dunque per una fase di transizione. Insomma, potrebbe avere senso in un momento così critico, visto che Garcia, qualora venisse licenziato, andrebbe comunque pagato.

Ovviamente, sulla sua testa pesano come un macigno i fallimenti degli ultimi anni. Prima le drammatiche esperienze con Milan e Torino. Poi il ritorno in un’agonia Sampdoria, zavorrata da irreversibili problemi economici. Tutte situazioni in cui il tecnico di origini abruzzesi ha dimostrato una certa fragilità emotiva, andando in difficoltà sotto pressione ogni volta che le cose sono iniziate ad andare per il verso sbagliato. Che contribuiscono a cancellarne la credibilità accumulata in precedenza in tanti anni di Serie A.

Ideale per il gioco del Napoli

Trascurando i pregiudizi di una parte consistente di tifosi e addetti ai lavori, che storcono la bocca a qualsiasi congettura non veda come protagonista Antonio Conte, il principale argomento a favore di Giampaolo è proprio il campo. Un allenatore dall’indole giochista, che appartiene alla schiera di chi vuol sviluppare un calcio proattivo, orientato al possesso palla intenso e qualitativo.

Al di là di moduli e sistemi, l’impressione che il Napoli continuerebbe a giocare con il tradizionale 4-3-3 non appare campata in aria. Da questo punto di vista, l’organico degli azzurri consentirebbe al nuovo “manico” di manovrare costruendo costantemente triangoli tra i giocatori. Facilitando l’occupazione dei mezzi spazi con le mezzali e il sovraccarico delle fasce col gioco in coppia tra esterno offensivo e terzino di competenza.

Una filosofia che mette il campo, ergo gli uomini, al centro di tutte le soluzioni. Di sicuro maggiormente confacente alle caratteristiche della squadra attuale.

