Palladino: “Napoli candidato allo scudetto”

Nella conferenza stampa di vigilia di Fiorentina- Napoli , il tecnico viola, tende subito ad esaltare le qualità dell’avversario.

Attraverso il canale ufficiale viola, Palladino, parla di un grande Napoli, ma anche di una Fiorentina, pronta per la partita:

“Parliamo della capolista e della miglior difesa del campionato. Conte è un grandissimo allenatore, gli azzurri sono tra i candidati allo scudetto e conosciamo la loro forza. Ancora una volta ci vogliamo confrontare, dimostrando di poter essere competitivi, anche contro grandi squadre. Vogliamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi”

L’ex allenatore del Monza, prosegue con le lodi, nei confronti del tecnico partenopeo:

“Conte ho avuto il piacere di conoscerlo da calciatore, era a fine carriera e io all’inizio. Era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, aveva una mentalità che poi ha mantenuto da allenatore. È un vincente e dagli allenatori vincenti, c’è solo da imparare”

Dopo il pareggio ottenuto in extremis a Torino , contro la Juventus , i gigliati trovano ulteriore conferma, dell’ottimo avvio di campionato. Dello stesso parere Palladino:

“Ci portiamo dietro una buona prestazione, contro una grande squadra, ma anche consapevolezza e fiducia. Dobbiamo continuare così, con questo spirito e con questa mentalità, proseguendo il nostro percorso di crescita, partita dopo partita”

Il Napoli è avvisato, la Fiorentina vuole proseguire il suo cammino, attraverso le sue armi migliori, gioco e spettacolo.

Per gli uomini di Antonio Conte, un banco di prova importante, invece, per confermare il primato in classifica.