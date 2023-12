Palladino: Contento per il risultato.

Prima volta per Raffaele Palladino al Maradona. Il suo Monza strappa un pareggio contro il Napoli, che considerando il calcio di rigore fallito, poteva anche vincere la partita. Ai microfoni di DAZN, il tecnico napoletano, esprime tutta la sua soddisfazione:

“Sono felice perché i ragazzi meritavano una gioia simile. Hanno lavorato bene in settimana, ci tenevano a fare bene oggi e ci sono riusciti. Sono stati capaci di tenere a bada un avversario difficile come il Napoli. Sono felice ed emozionato per questo percorso”

Si parla molto di mercato anche per il tecnico dei brianzoli. Proprio Napoli è una piazza che potrebbe far parte del suo futuro. Palladino con diplomazia, evita l’argomento:

“Alle voci di mercato, rispondo sempre dicendo che sono concentrato sulla squadra. Lo scorso anno diedi la parola a Galliani e Berlusconi che sarei rimasto, così ho fatto. A Giugno scadrà il mio contratto, ma in questo momento ho in testa solo il Monza”

La prima volta nello stadio della sua terra, non è stata semplice da gestire. Per Palladino un emozione, che ha superato brillantemente:

“Il pubblico è stato emozionante come al solito. Per me era la prima volta al Maradona, l’ambiente si è rivelato fantastico. È stato bello perché in tribuna c’erano parenti ed amici, ma quando l’arbitro ha fischiato, mi sono concentrato al massimo per vincere. Non ci siamo riusciti, ma sono contento del risultato che abbiamo ottenuto, in uno stadio del genere”

Un pareggio prezioso per il Monza, amaro per il Napoli, che tra le mura amiche, difficilmente riesce a portare a casa, il risultato pieno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati