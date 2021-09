Pagelle Sampdoria-Napoli: secondo Poker consecutivo per gli azzurri!

E’ Napoli show al Ferraris. Gli uomini di Spalletti asfaltano per 4-0 la compagine di D’Aversa e sorpassano nuovamente le due squadre di Milano, godendosi la vetta in attesa delle prossime partite.

La partita è, fin dalle prime battute, aperta e giocata ad altissimi ritmi: il Napoli passa in vantaggio con Osimhen, che buca Audero su assist di Insigne e si fa perdonare per aver fallito un facile goal, sempre su imbucata del capitano. La Samp si fa avanti con diverse incursioni pericolose, Ospina salva il risultato in più di una occasione. Ma il colpo da biliardo di Fabian spiana la strada alla squadra: è 2-0 al 39′, ed il dominio degli azzurri diventa netto.

L’asfissiante pressing porta spesso i blucerchiati all’errore, ed al 50′ arriva il terzo goal che chiude definitivamente i conti.

La squadra di Spalletti affonda, non soddisfatta, trovando il quarto goal con Zielinski al termine dell’ennesima bella azione. Le pagelle:

Ospina, 7.5: Se oggi il Napoli ha potuto completare il terzo cleansheet stagionale il merito è soprattutto suo. Parate fondamentali ed uscite precise, che hanno mantenuto inviolata la porta da lui difesa.

Di Lorenzo, 7: Partita pulita e senza errori, con qualche guizzo interessante ed imbucate di buona qualità. Si trova a meraviglia anche con Lozano. Oggi non spinge molto, ma non per sua colpa: la squadra ha preferito coinvolgere maggiormente un Mario Rui in grande spolvero.

Rrahmani, 7: L’impressione è che il kosovaro, costretto oggi ad uscire a causa di un infortunio, stia scalando le gerarchie nella mente di Spalletti. Altra prova di buon livello, qualche sbavatura rispetto alle precedenti ma dimostra sempre gran senso della posizione.

Koulibaly, 8: Anche oggi svolge buona parte del lavoro difensivo con intelligenza e tempi perfetti. Il muro senegalese si sta imponendo come leader carismatico del gruppo. Straordinarie le sue sgaloppate offensive.

Mario Rui, 7.5: Passaggi lunghi, corti, anticipi, coperture preventive, passaggi chiave. Insomma, che fine ha fatto il vero Mario Rui? Altra partita suntuosa del portoghese, che spinge con qualità e sfiora anche il goal dopo un ottimo inserimento.

Anguissa, 8.5: L’intesa con Fabian Ruiz è praticamente perfetta. Nei recuperi e negli inserimenti si alternano con precisione e dominano anche oggi il centrocampo, nonostante l’assenza di riposo (le alternative, al momento, sono ancora out). Scegliete voi l’MVP tra lui e lo spagnolo, sono stati semplicemente perfetti.

Fabian, 8.5: Metronomo. Quando il pallone passa tra i suoi piedi gira sempre con i tempi giusti, ed offre sempre uno scarico sicuro ai compagni, smarcandosi con facilità dagli avversari. Il mancino che ha bucato Audero è da cineteca, un autentico colpo da biliardo.

Zielinski, 6.5: Goal eccezionale, ma la qualità dei suoi piedi non è certo una novità. Lo è invece la sua prestazione generale, non ancora di alto livello, ma tornerà presto in forma!

Lozano, 7.5: Due assist, spinta costante sulla fascia ed un buon lavoro in copertura. La partita del Chucky conferma i segnali di ripresa visti ad Udine, lui e Politano rappresentano un’arma preziosissima per il Napoli.

Osimhen, 8: Impossibile assegnargli un voto inferiore nonostante l’errore iniziale contro Audero. Mantiene sempre alta la squadra, sigla ancora una doppietta e partecipa sempre alle manovre azzurre. Il Napoli ha trovato il suo numero 9.

Insigne, 8: Esattamente come Lozano, si sacrifica costantemente per aiutare la linea difensiva. Partecipa a tre delle quattro azioni da goal, con due assist diretti e tante palle al bacio per i compagni. Capitano vero.

Sostituzioni

Manolas, 6.5: Subentra al collega nella ripresa, a causa di un infortunio. Entra con la giusta testa, fornendo coperture preziose prima di prendere un giallo un po’ ingenuo.

Elmas, 6: Perde decisamente troppi palloni per i pochi minuti giocati, ma aiuta bene in copertura.

Politano, 6: Entra con il giusto piglio, ma dopo qualche buona azione perde un pallone potenzialmente velenoso.

Petagna, SV: Ma quando apre il ristoranteeeeeeeeee?

Ounas, SV: Sporca subito i guantoni ad Audero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati