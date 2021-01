Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha luogo Juventus-Napoli, partita valevole per l’assegnazione della Supercoppa italiana (PS5 Supercup).

I bianconeri si aggiudicano con merito il trofeo, non tanto per la mole di gioco creata quanto per la mentalità dimostrata nel corso della partita.

Una prestazione “allegriana” della Juventus

E’ stato il Napoli a creare le occasioni più pericolose, mancando di forza mentale (come spesso capita) utile a superare la paura dell’errore, che puntualmente è arrivato.

Durante questo tipo di partite è fondamentale capitalizzare le occasioni create, non il punto forte del Napoli. Veniamo ai voti degli azzurri:

Ospina, 6: Troppe difficoltà in impostazione lo hanno costretto a diversi lanci lunghi, ma pochi sono andati a segno (3/8). Incolpevole sui goal.

Di Lorenzo, 6+: Spinge e lotta con convinzione per tutto il primo tempo, coprendo bene nei rientri. Si spegne nel secondo tempo, complice anche l’atteggiamento del gruppo, che poche volte si è riversato in avanti.

Manolas, 6: Troppi errori in impostazione per il greco che, pur non eccellendo in questo fondamentale, poteva fare meglio in diverse occasioni. Qualche sbavatura in copertura alternata a buoni recuperi.

Koulibaly, 6-: Tra i due centrali in campo non sembrava lui quello dotato di piedi migliori. In partite così importanti un giocatore del suo livello dovrebbe dare molto di più, invece si limita al compitino non sempre bene.

Mario Rui, 5: Nel corso del primo tempo si sacrifica molto in fase di copertura, coadiuvando spesso Koulibaly, mostrando tutti i suoi limiti tecnici in fase di spinta. Nella ripresa viene completamente annullato da McKennie. (84′ Politano, 6: Avrebbe meritato decisamente più minutaggio, entra con dinamismo e serve a Zielinski il pallone per l’1-1 nel finale, fallito clamorosamente dal polacco)

Bakayoko, 4: Un mediano che recupera 0 palloni si descrive da solo. Il francese oggi è parso lento e compassato con il pallone tra i piedi, ed ha costretto il collega agli straordinari per tutta la partita. (67′ Elmas, 5: Esce un fantasma e fa il suo ingresso un… fantasma!)

Demme, 6.5: Una delle poche note positive della serata; i suoi recuperi hanno spesso permesso al Napoli di respirare e guadagnare terreno. Suo l’assist per il colpo di testa di Lozano a seguito di un’ottima incursione. (84′ Llorente, SV)

Zielinski, 4: Il campo da calcio non è un circo, autore di giochi di prestigio fini a se stessi e nient’altro. Il polacco è incapace di trovare continuità, ed alterna da sempre prestazioni meravigliose e scadenti.

Insigne, 4: Il rigore sbagliato dal capitano fotografa perfettamente la partita del Napoli, squadra attanagliata dalla paura di segnare. Terzo rigore in carriera sbagliato contro i bianconeri, il suo unico limite (ed anche quello di Zielinski) risiede nella testa.

Lozano, 6+: Nel corso del primo tempo si registra una sola occasione da goal, ed è la sua: miracolo di Szczęsny (grazie Google) su colpo di testa ravvicinato. Il messicano ci prova con tutto se stesso, risultando prezioso anche in fase difensiva. Si spegne durante la ripresa.

Petagna, 5: Partita di sacrificio e tanto lavoro fisico del 37, a tratti prezioso, ma sbaglia tanto e rischia con passaggi orizzontali pericolosi. Anonimo in fase offensiva. (72′ Mertens, 6: Ben lontano dalla forma migliore, stringe i denti ed entra in campo conquistando un rigore che avrebbe potuto svoltare la partita. La speranza è quella di recuperarlo il prima possibile).

Gattuso, 4: Il Napoli si presenta in campo senza mordente, subendo per almeno 25′ l’offensiva della squadra avversaria. Nella ripresa il canovaccio non cambia e le sostituzioni non migliorano la giornata del Mister. La sua squadra non è stata quasi mai capace di costruire efficacemente un’azione, e l’assenza di un piano B efficace non è certamente passata inosservata.