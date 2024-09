Padovano: “Sabato saranno Kvara per il Napoli e Yildiz per la Juve a incidere”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, opinionista Sky, ex attaccante di Napoli e Juventus.

Più facile fare il calciatore, il direttore sportivo o il cronista?

“Sicuramente il calciatore! Pensi solo ad allenarti ed a giocare, non hai ruoli di responsabilità come quello del direttore sportivo”.

In previsione di Juve-Napoli di sabato, qual è la favorita?

“E’ difficile fare pronostici. Secondo me, hanno operato benissimo nel calciomercato, sono le migliori. Thiago Motta ha fatto delle scelte importanti, quale la cessione di Chiesa. Poi, sa che la Juve non è un contesto in cui ci si accontenta, non si nasconde dietro un dito. In casa Napoli, invece, si vede la mano di Conte, ma non escludo che possa tornare ad un centrocampo a cinque”.

Sarà emozionante, per Conte, tornare nella “sua” Juventus?

“Conte non è alle prime armi, è un professionista: oggi allena il Napoli, e farà di tutto per andare allo stadio della Juventus per vincere la partita. È e sarà un tifoso della Juve, ma oggi siede sulla panchina del Napoli e farà tutti gli interessi per il bene della sua squadra”.

Da ex attaccante, preferisce Osimhen o Lukaku?

“Sono due giocatori diversi: Lukaku fa della mole fisica la sua qualità più importante, e sono sicuro che appena tornerà in forma, credo che darà una grossa mano al Napoli. Senza Lukaku, questa è un’altra squadra. Lui è un punto di riferimento importante per il gioco di Conte, ecco perché l’allenatore l’ha desiderato così tanto”.

Raspadori: qual è il ruolo più adatto?

“La seconda punta. Può adattarsi a fare altro perché è un giocatore moderno. Giocare in una grande squadra, significa essere determinante anche dalla panchina. Raspadori deve ritagliarsi lo spazio attraverso gli allenamenti. Sono convinto che Conte, se vede un giocatore in forma, che non si lamenta, saprà approfittarne e beneficiarne”.

Un giocatore che inciderà nella gara di sabato?

“Kvara per il Napoli, e Yildiz per la Juventus: dopo l’ultimo gol in Champions, il ragazzo avrà un’autostima importante. Kvara è diverso rispetto all’ultima stagione. Sono due giocatori che possono determinare la partita”.

