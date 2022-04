Padovan: “Mourinho crea difficoltà alle grandi. Mertens con Osimhen”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, che ha affrontato i principali temi legati a Napoli-Roma: “Contro il Napoli ci sarà una Roma normale perché il Bodo non è uno squadrone. Sarà comunque una partita difficile, non per il 4-0 ma perché Mourinho alle grandi squadre sa creare difficoltà. Mourinho è stato il primo a fermare gli azzurri in campionato, ed ha fatto 6 punti contro l’Atalanta…“.

Sull’importanza del match di Pasquetta, queste le considerazioni di Padovan: “Sarà una partita importante, in cui il Napoli dovrà riscattarsi. Se vuole cullare ancora il sogno scudetto – per me possibile – contano solo i tre punti. La Juve ha recuperato molti punti al Napoli e non ha un calendario difficilissimo. Sarebbe grave per il Napoli farsi sorpassare perché gli azzurri possono ancora vincere lo scudetto. Io non credo al Milan, credo poco all’Inter. Inutile parlare di calendario facile o difficile, non conta nulla. Abbiamo visto che quando hai un turno difficile perdi. Ho la ragionevole speranza che il Napoli si rimetta in pista…“.

Finale dedicato alle scelte di formazione in ottica Roma, specialmente per quanto riguarda la composizione della prima linea: “Mertens deve giocare in coppia con Osimhen. Quando stanno insieme in campo segnano e vuol dire che sono compatibili. Due bocche da fuoco, non schierarli insieme sarebbe un errore!“.

