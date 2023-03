Padovan insiste: “Juve sul campo 53, forse senza penalizzazione…”

Giancarlo Padovan, giornalista, sul poetale di calciomercato.com, esprime cosi il suo pensiero sul campionato in corso:

“Se Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, anziché questionare, ancorché amabilmente, per stabilire chi sia effettivamente secondo in classifica – l’Inter a 50 punti o la Juventus che sul campo ne vanta 53 ma è stata penalizzata di quindici -, avessero pensato a giocare un po’ meglio, forse il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto con cinque mesi di anticipo”

Invece – si legge -, a dimostrazione che Spalletti ha fatto e sta facendo un altro campionato, perfino il Derby d’Italia (da definizione breriana) scolora a partita di contorno in una Serie A forse più interessata a quello di Roma. Inter-Juve è sempre una classica come la Milano-Sanremo, tuttavia difficilmente aiuterà a stilare verdetti definitivi in chiave Champions League. La differenza la fa la penalizzazione dei bianconeri che, laddove anche riuscissero nell’impossibile impresa di arrivare nei primi quattro, quasi certamente verrebbero puniti ulteriormente con un’altra sottrazione di punti (ci sono altri due processi sportivi. Tira un’aria pessima per la Juve, Allegri e i giocatori lo sanno, al pari di una dirigenza nuova e avvolta quasi totalmente nel silenzio”

