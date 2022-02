PADOVAN: “Il Napoli può fare l’impresa, ma il Barcellona non è quello di Koeman! Inter, con il Liverpool avrei messo Sanchez titolare, Lautaro è spento. Gol in trasferta? Siamo tornati indietro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “La partita contro il Barcellona è straordinaria per importanza, per il richiamo e il luogo in cui si gioca. Sarà un obiettivo per il Napoli e per i blaugrana. Non è il Barcellona di qualche anno fa ma non bisogna illudersi. Quello di Koeman era allo sbando, questo è risalito in classifica e può vincere l’Europa League. Sarà uno scontro importante, chi vincerà arriverà lontano. Il Napoli dovrà affrontarla tramite la qualità del gioco, gli interpreti, il senso di squadra e servirà sfruttare l’adrenalina. Sarà una grande partita. Se il Napoli riuscirà a restare in gara, come credo, anche al ritorno vedremo un bel match. L’impresa ti dà una forza intrinseca che te la porti avanti per il resto della stagione. Il Barcellona resta favorito. Per questo dicevo di non illudersi, non è più quella squadra allo sbando. Non sarà facile battere un avversario in ripresa. Un Napoli straordinario, al massimo dei giri può fare l’impresa. L’impresa è passare il turno. Abolizione gol in trasferta? Si torna un po’ indietro. Se io faccio una partita difensiva e non becco gol sono già avvantaggiato. non avevo mai visto il Real fare una partita difensiva come quella contro il PSG e il tatticismo stava prevalendo. Così non sei più incentivato a fare gol ma propenso a non subirne. Il Napoli però non sarà così, non farà una gara di contenimento. Il Liverpool ha tirato poco contro l’Inter, non era una partita ad alta intensità in cui ha messo tutto dentro per vincere, l’ha quasi controllata. Inzaghi per me non ha sbagliato niente ieri. Attenzione, le squadre europee sono più forti di quelle italiane. Il Liverpool resta più forte dell’Inter, tant’è che i Reds non straordinari hanno vinto. Avrei provato con Sanchez prima, dall’inizio al posto di Lautaro che mi sembra spento da due mesi. La partita l’ha fatta l’Inter. Non ha trovato il gol, che non è poco. C’è stata sfortuna con la traversa di Calhanoglu. Il Liverpool di ieri potevi inchiodarlo sul pareggio”.

