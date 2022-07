Padovan: “Ad oggi il Napoli non lotta neanche per il 4° posto!”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non è più forte dell’anno scorso, anzi. Ha perso Mertens che non è stato sostituito, Insigne è stato sostituito da Kvaratskhelia, Koulibaly da Kim che sicuramente non è più forte e ha rimpiazzato Ospina con Meret che bisogna vedere se sia almeno pari. Per ora il Napoli non è neanche candidabile per il quarto posto. Detto questo, io ho grande fiducia sia in Spalletti che nella società e il mercato non è ancora finito”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati