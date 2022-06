Pacco, doppio pacco e contropaccotto, e la regola per chi ci riesce…dopo il 18!

Per chi ricorda questo titolo di un film, in questo momento piu’ che appropriato, Pacco, doppio pacco, e contropaccotto, ricordera’ pure che la truffa adoperata alla stessa persona, era allestita da un intera famiglia, le due macchine fotografiche ricordate?

Voi direte, ma cosa c’entra con il Napoli? Il solito giornalistino che e’ contro il Presidente! E uno che non vuole il bene del Napoli…etc, direte voi! Ed invece, se avete la bonta’ di leggere e riascoltare certe affermazioni, vi renderete conto che il titolo in questione, e’ azzeccatissimo per la persona di cui sopra!

Quando al mercato compro fragole e ciliege, ed al cliente regalo le “banane!”…

Il titolo parte dal pacco, che noi chiameremo Di Lorenzo e Mario Rui e forse Lozano, quelli che restano , poi il doppio Pacco, che noi chimeremo Ostigard e Bernardeschi, ed infine il contropaccotto, quello che noi chiameremo ADL.

Ora io vendo il meglio che ho sul mercato, prodotti di qualita’ , che potrebbero essere Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz, Insigne, Ospina, Demme, Zielinsky, Politano e cosi via, sto facendo un pacco giusto?

Poi Arriva il doppio pacco, Sirigu, Ostigard, Barak, Olivera, Deulofeu, Orsolini, Bernardeschi, e chi verra’ dopo. Un cosiddetto doppio pacco, secondo voi non lo e’?

Chiudiamo con il contropaccotto, e cioe’ con il “banditore/venditore”, colui che e consapevole di mangiarsi ciliege e fragole, e donare “tanti caschi di banane“, a coloro i quali crederanno di poter gustare cio’ che gia’ e finito!

Un eufenismo un po’ contorto, ma definibile realistico, soprattutto se si ascolta “La cavallina storna“ raccontata alla fine di questa conferenza, che davvero a confronto, Leopardi sarebbe stato Ilaro fino a sbellicarsi.

Chiudo con il 18, che nella cabala Napoletana significa o’ sangue…(il fluido vitale, senza il quale la vita non potrebbe esserci). Se parliamo del Napoli per molti e cosi, ma quanti oggi credono che questo sangue sia vitale, invece che nocivo?…Che la ““Parteipata Champions“ vi accompagni, e occhi alle Banane finali, quelle sono pericolose!…Ascoltate bene mi raccomando!

Il video della verita’…nascosta!

