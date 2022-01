Pablo Boselli (Agente): “Non solo il Napoli lo cerca”

Pablo Boselli, procuratore di Mathias Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale, riguardo al suo assistito, in merito ad un interessamento del Napoli in questa sessione di Calciomercato, ed anche in chiave futura. Vi riportiamo uno stralcio del suo intervento: “Mathias Olivera? Sul calciatore non c’è solo il Napoli, piace anche a tantissimi top club europei”. “Difficile che possa trasferirsi nel mercato di gennaio perché il Getafe non vuole privarsi di un pezzo pregiato della propria rosa. Ritengo che Mathias sia tra i migliori esterni sinistri che ci sono in circolazione”.

