P. Sousa: Resto alla Salernitana!

Paulo Sousa: Resto alla Salernitana!

Intervistato dal portale portoghese Sol, il tecnico granata parla del suo futuro, tanto in voga in questi giorni.

Dopo la presunta cena con Aurelio De Laurentiis, il suo passaggio al Napoli, sembrava cosa fatta. L’allenatore portoghese, però, tra le mura amiche, fa un passo indietro:

“Per ora la mia idea è di restare alla Salernitana. Sto già lavorando alla prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo il tipo di giocatori, di cui abbiamo bisogno. Non vedo motivi, al momento, per cambiare”

Le parole al momento, per ora, vengono utilizzate spesso da Paulo Sousa in quest’intervista. Evidentemente una possibilità sullo sfondo, resta ancora concreta. Il tecnico piace al Presidente del Napoli, ma non è l’unico candidato, nella lista partenopea.

L’attuale allenatore della Salernitana, parla anche dei suoi obiettivi, a livello professionale. Parole che lasciano, comunque, intravedere, il desiderio di passare ad una piazza più importante:

“Per me la cosa più importante è far parte di un progetto, all’interno del quale posso evolvere, non solo come allenatore, ma anche contribuire alla crescita dei calciatori, anche sotto l’aspetto delle infrastrutture”

In realtà, anche se l’intervista è uscita oggi, sul portale portoghese, sembra che queste dichiarazioni, risalgano a fine Maggio.

La clausola per liberarsi dalla Salernitana, sarà attiva per altri sei giorni, in cui può ancora succedere di tutto.

Nell’intervista parla anche, di un progetto col presidente Iervolino, per la crescita del Club:

“Il presidente è disposto ad acquistare un terreno, vicino al nostro campo di allenamento, in modo da poter costruire una vera città dello Sport. Con tutto ciò di cui i calciatori, hanno bisogno”

Prima di incontrare De Laurentiis, evidentemente, l’allenatore portoghese, aveva le idee piuttosto chiare.

La possibilità però, di allenare la squadra Campione d’Italia, non può passare inosservata.

Nel frattempo il Napoli, nella persona del Presidente, continua a valutare diversi profili. La sensazione è che prima della prossima settimana, il casting non sarà chiuso.

