P.Foggia: Milinkovic a Napoli, alzerebbe il livello.

L’ex calciatore, Pasquale Foggia, oggi direttore sportivo del Benevento, intervenuto a Radio Kiss Kiss, parla di questa suggestiva opportunità di mercato. Emersa nelle ultime ore, la possibilità di un inserimento del Napoli, nell’affare Milinkovic Savic.

Il giocatore della Lazio, con contratto in scadenza nel 2024, non ha intenzione di rinnovare con i biancocelesti. Il club di Lotito, deve necessariamente cederlo in questa sessione di mercato, per non perderlo a parametro zero. Sulla questione si è espresso Pasquale Foggia, che ha giocato nella Lazio, proprio a centrocampo:

“Sergej è uno che ti garantisce gol e assist, ma anche fisicità e struttura a centrocampo. Per la Lazio è difficile da sostituire, ma sullo scambio con Zielinsky e Politano, ci andrei cauto, sono due pedine fondamentali, non me ne priverei facilmente”

La novità è proprio questa. Lotito chiede 40 milioni per il suo calciatore, che vorrebbe andare alla Juventus. La società bianconera però, non può più spendere quelle cifre sul mercato, dopo le ultime vicende. De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto, Zielinski, anche lui in scadenza, più Politano, viste le difficoltà laziali per arrivare a Berardi. Con il gradimento di Maurizio Sarri, che stravede per i due partenopei.

Foggia è sicuro, che nel caso, il passaggio di Milinkovic al Napoli, farebbe fare un salto di qualità:

“Milinkovic alzerebbe il livello della squadra, insieme a quelli che già hai. Se poi li cedi però, alla fine non so se il gioco valga la candela. Dopo Kim, difficile perdere altri due calciatori, che possono spostare gli equilibri. L’anno scorso dopo la partenza di Koulibaly, si pensava che il Napoli, sarebbe andato in difficoltà. Con l’arrivo di Kim, tutto è cambiato in un attimo. Se dovesse partire qualcuno, comunque il Napoli saprà sostituirlo”

Le necessità al momento sono altre, questo è chiaro. Sostituzione di kim, che sarà ufficialmente del Bayern Monaco già dalle prossime ore. Il primo nome sulla lista azzurra è quello di Kilman. Poi c’è il rinnovo di Osimhen, per il quale si continua a trattare.

A quel punto però, un’opportunità di mercato, come quella di Milinkovic Savic, non sarebbe totalmente da escludere.

