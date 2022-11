In’intervista rilasciata al quotidiano di Lille, “La Voix du Nord”, Adam Ounas s’è lasciato andare ad un’amara riflessione circa le stagioni vissute con il Napoli: “Con il senno del poi, non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, ma restare al Bordeaux o andare alla Roma, che mi voleva per il dopo Salah. Le scelte nella carriera di un calciatore sono importanti e io ne ho fatta una sbagliata. Oggi sono contento di essere tornato in Francia…”.

L’attaccante, attualmente al Lille, probabilmente dimentica il suo rendimento in maglia azzurra, caratterizzato da tantissime ombre, intervallate da ben pochi momenti in cui è riuscito a dimostrare tutto il suo valore.

Del resto, i numeri dell’esperienza partenopea sono più emblematici di qualsiasi altra considerazione: 62 presenze e 7 reti. Cifre miserevoli, accumulate all’ombra del Vesuvio in due momenti. Il biennio dal 2017 al 2019, ricco di alti e bassi tali da suggerirne il prestito altrove. Prima al Nizza, poi al Cagliari. In entrambe le circostanze spazio e minutaggio sono stati davvero irrisori.

Nel febbraio 2021 l’ennesimo prestito, al Crotone, dove Ounas sembra finalmente invertire la rotta di un’aurea mediocritas, prima di rientrare a Napoli per l’ultima stagione in azzurro. A proposito del breve interludio professionale vissuto in Calabra, l’esterno franco-algerino s’è espresso così: “Dopo essere arrivato a Crotone, quando ci rendemmo conto della città e del livello della squadra, mia moglie mi disse di svegliarmi…”.

Ounas pare contento di essere ritornato in Ligue One. Dal canto suo, il Napoli non ci ha rimesso più di tanto, avendolo ceduto in cambio di 3 milioni di euro più 2 di bonus, oltre ad una percentuale sulla eventuale rivendita. Così da evitare di perderlo a parametro zero.

Insomma, un affare per entrambi…

