Ottavio Bianchi al CdS: “Squadra e citta’ maturi per lo scudetto”

Ottavio Bianchi, tecnico del Napoli del primo scudetto 1986/87, ed una Coppa Uefa nel 1988/89,ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Corriere dello sport, analizzando il momento degli azzurri e della citta’ stessa, nella gestione dell’ evento di domani sera, gara contro il Milan che puo’ valere tanto in chiave scudetto, definendo “mature” e pronte entrambi per vincere il campionato. Ve ne riportiamo uno stralcio significativo, delle parole del ex tecnico degli azzurri Ottavio Bianchi riportate dal quotidiano romano Corriere dello Sport.

“Napoli maturo per lo Scudetto, come la città“.

Per la corsa scudetto Bianchi vede il Napoli favorito:

“In questo momento, sì. Tutte e tre hanno avuto in tempi diversi la possibilità di prendere il largo e non ci sono riuscite. Prima il Milan e il Napoli, poi l’Inter hanno subìto dei rallentamenti“.

Anche su come si stia affrontando il “caso Insigne“:

“Napoli ha dimostrato di essere una città più matura e consapevole”.

