Ottaiano: “Lorenzo Insigne sempre grande giocatore. Sul nostro rapporto non mi esprimo…”

Due belle prestazioni quelle del capitano azzurro con la maglia della Nazionale, che ha vinto facilmente le due sfide di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro Irlanda del Nord e Bulgaria

Il punto sulle critiche

A Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma, ne parla Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne e grande conoscitore di calcio. Ottaiano si è espresso in merito ai continui dubbi sul calciatore, affermando che Insigne “si sta dimostrando il calciatore importante che è sempre stato, a Napoli lo sanno, così come lo sa il C.t. Mancini in Nazionale. Non c’è nessuna sorpresa, la gente di calcio come noi lo ha sempre valutato come un grande giocatore”.

Poi continua sulla stessa scia: “Io credo che si discuta troppo spesso di questioni poco concrete, i numeri dicono l’opposto – riferendosi alle prestazioni del 24 azzurro – lui e tanti altri giovani hanno dimostrato appieno i loro valori. Superfluo continuare sempre a metterlo in dubbio, è una questione che non si fonda su alcun argomento. Poi vogliamo discutere di qualche prestazione altalenante?! Ogni calciatore nel suo percorso ha avuto momenti più o meno esaltanti, dal più forte al più onesto. Cristiano Ronaldo stesso ha avuto momenti nella sua carriera in cui non è stato al top, ci sta…”

Ottaiano sul rinnovo del capitano: “Se son rose, fioriranno”

Una parentesi sul contratto di Lorenzo Insigne: “Rinnovo? Qualsiasi tipo di contratto richiede che gli attori in questione trovino un accordo che soddisfi entrambe le parti. Ma questo è per il calcio, così come per una vendita immobiliare o per un altro lavoro. Nel momento in cui si troverà un punto d’incontro, allora si raggiunge una gratificazione tale da pensare di formulare un contratto e firmarlo. Come si dice ‘se son rose, fioriranno’ e Lorenzo continuerà a lottare per la squadra come fa ora d’altronde”.

Un piccolo screzio infine, sul rapporto che vivono adesso Ottaiano e Insigne. Alla domanda “come sono i vostri rapporti”, l’agente ha preferito non rispondere, motivando il tutto con “non mi esprimo sul nostro rapporto privato, è qualcosa che non interessa a nessuno. Ho parlato del calciatore, non mi va di entrare nella sfera privata”.

