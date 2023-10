Nell’arco di un paio di settimane Ostigard è passato da essere considerato una semplice riserva, perfetta per par rifiatare ogni tanto i titolari, ma ancora acerbo per prendersi minutaggio con continuità, a qualcosa che assomiglia tantissimo al salvatore della patria.

Inizialmente sembrava che il norvegese dovesse essere la quarta scelta nelle rotazioni dei centrali. Poi l’infortunio in contemporanea di Rrahmani e Juan Jesus gli hanno offerto una preziosa opportunità dal primo minuto.

Col Braga, in tanti (forse troppi…) si sono concentrati sull’errore di Ostigard in uscita: una sanguinosa palla persa, che poi ha causato il recupero dei portoghesi, il cross di Salazar e l’inzuccata di Bruma, per la rete del pareggio. Una ingiustizia, perché fino a quel momento, il difensore ex Genoa non aveva sbagliato quasi niente.

Talvolta, può essere davvero disastroso optare per una scelta non conservativa, tipo spazzare la zona calciando forte in avanti. A nessuno che sia passata per la testa, però, l’ipotesi che nel convulso arrembaggio finale si potesse perdere un attimo lucidità.

Coraggio e intraprendenza

Dopo la partita di Champions, tuttavia, Ostigard ha dimostrato quanto sia spietato in marcatura, guardando sempre la palla. E vincendo tranquillamente tutti i duelli corpo a corpo con l’avversario diretto di turno. Zirkzee, Lucca e Krstovic sono stati letteralmente annullati dal numero 55 in maglia azzurra, che quando non è riuscito ad anticiparli, anche con le cattive, comunque ne ha contenuto le iniziative verso la porta, grazie a qualità tecnico-tattiche che ne compensano qualche limite fisico.

In effetti, non ha faticato al cospetto di un lungagnone simile al centravanti dell’Udinese, tenuto a bada con intelligenti letture preventive, per disinnescare la mismatch, trovandosi in condizione di evidente svantaggio in termini di centimetri. Al contempo, puntualmente crudele nei match con Bologna e Lecce nel controllare lo spazio tra sé ed il dirimpettaio, passandogli davanti in modo pulito. Evitando che potesse sfilargli dalle grinfie in ampiezza, oppure scappando all’indietro per coprire la profondità.

Certe volte, purtroppo, a un difensore non bastano tutti questi accorgimenti. E magari l’attaccante riesce a punirlo, per una questione di pochi centimetri, un lieve ritardo o una mera disattenzione.

Nondimeno, le ultime uscite hanno fatto capire che Ostigard potrebbe ricoprire un ruolo importante nell’identità difensiva dei Campioni d’Italia. Perché interpreta il ruolo con coraggio e intraprendenza. Il prossimo banco di prova dunque sarà la prima linea del Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Poker Napoli: lasciateci credere nella rinascita dei Campiondi d’Italia

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati