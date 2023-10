Ostigard: Non siamo al livello di un anno fa.

Il difensore norvegese, che con la sua Nazionale ha perso la sfida con la Spagna, rilascia una lunga intervista per Transfermarket.

Molti i temi toccati, partendo dal suo impiego nel Napoli, favorito dall’assenza di Kim. Questo il suo pensiero:

“Nessuno qui è felice della partenza di Kim. Una grande persona e ne sentiamo la mancanza. Ha avuto una grande opportunità, poteva scegliere tra Manchester United e Bayern Monaco, alla fine ha optato per i bavaresi, una buona scelta”

Questo però ha favorito l’inserimento di Ostigard, nell’undici titolare. Con il tempo, il centrale azzurro, sta acquistando sicurezza:

“È innegabile che la partenza di Kim abbia avuto dei risvolti positivi, per me. Le possibilità di giocare sono aumentate immediatamente, ora sta a me fare del mio meglio. La stagione precedente è stata difficile per me. È più facile mostrare le proprie qualità quando si hanno diverse partite di fila, piuttosto che una sola ogni tanto”

Poi affronta il tema campionato, le possibilità del Napoli, dopo un avvio complicato:

“Ripetersi non sarà facile. Ci sono molte squadre attrezzate. L’anno scorso, tutto si è incastrato alla perfezione. Abbiamo giocato il nostro miglior calcio, tutto è stato incredibile, sebbene quando si è iniziato a vedere il traguardo, si è percepita una leggera ansia. Anche se ho giocato poco, credo di aver contribuito al risultato finale. Ho imparato molto da questa esperienza”

Per Leo Ostigard per vincere il campionato, bisogna avere uno spirito di gruppo, fuori dal comune, un aspetto che in questa stagione, ancora non si è visto:

“Per come la vedo io, se vuoi vincere lo scudetto, devi avere una buona squadra, con giocatori che si aiutano a vicenda, invogliano a superare l’asticella. Credo che la squadra sappia, che anche chi ha giocato meno, sia stato molto importante per il club. Abbiamo dato il massimo in ogni allenamento, per mantenere alta la qualità. Al momento non siamo ancora al livello di un anno fa, ma dobbiamo restare nella scia delle prime”

Esattamente, non si sa mai cosa possa accadere con lo scorrere della stagione, nonostante la situazione attuale, non lasci spazio a voli pindarici. Con il rientro di Rrahmani lo spazio per il norvegese, potrebbe diminuire. Ma come lui stesso ha detto, ciò che più conta è l’unità del gruppo.

