Ostigard: Kvara è un top player!

Ha battuto per due a zero, con la sua Nazionale, il compagno di squadra nel Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Leo Ostigard in mixed zone, dopo la vittoria della Norvegia, parla della partita:

“È stata una buona gara. La Georgia ha giocatori forti e ha creato tante occasioni, soprattutto in ripartenza nel primo tempo. Siamo stati bravi a non concedere troppe occasioni. Abbiamo segnato due gol e vinto, non era facile”

Parla anche del confronto diretto, col compagno di club Kvaratskhelia, in maniera più che positiva:

“Con Kvara siamo buoni amici, ci siamo fermati a chiacchierare dopo la gara, dell’occasione dove mi sono opposto ad un suo tiro. Di questo non era molto felice. Torneremo a Napoli, insieme in aereo. Lui è un top player, già lo scorso anno è stato tra i migliori in serie A. Ha ancora molto tempo davanti a sé, quello che ha fatto nella passata stagione è incredibile, credo che si ripeterà anche quest’anno”

L’obiettivo adesso per entrambi è rientrare a Castel Volturno, per preparare la prossima partita contro il Genoa. Una sfida già delicata, dopo il passo falso con la Lazio:

“Vogliamo fare bene nelle prossime partite, avremo gare importanti da affrontare. Sarà bello giocare da compagno di squadra, con Kvaratskhelia”

Soprattutto giocare, per Leo Ostigard, che in queste prime tre uscite, il campo l’ha visto poco. Lui, che è un ex rossoblu, potrebbe trovarsi a suo agio al Marassi. Queste però sono scelte che spettano a Rudi Garcia, laddove anche Natan, scalpita per una maglia da titolare.

