Il Napoli ha raggiunto l’accordo col Brighton per il difensore Leo Ostigard. Il difensore centrale ha dato ottime impressioni nella seconda parte di stagione nel nostro campionato e ha realizzato in 15 presenze tra campionato e Coppa Italia una rete con il Genoa. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha voluto realizzare una trattativa per il passaggio del giocatore in Campania per provare a colmare il buco lasciato dalla cessione di Koulibaly al Chelsea.

La trattativa di Ostigard

La trattativa per il passaggio di Leo Ostigard al Napoli è si è realizzata su una base di 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale a favore del Brighton sulla futura vendita del difensore. Il giocatore a Napoli potrebbe prendere definitivamente le chiavi della difesa della Norvegia e diventare uno dei pilastri della nazionale. La crescita continua di Leo Ostigard e il Ct dei “Lovene” (Leoni) Stale Solbakken lo ha convocato nelle ultime 5 partite disputate.

Il destino di Leo Ostigard al Napoli era nel scritto da tempo visto che il difensore ha come idolo Fabio Cannavaro, natio proprio della città campana. Come ha riportato il Corriere dello Sport, il norvegese ha spiegato questa sua ammirazione per l’ex giocatore azzurro: “a sette anni lo vidi per la prima volta quando giocava i Mondiali del 2006.Andai subito a cercare su Youtube i suoi video, rimasi folgorato. Ho i capelli rasati proprio come lui“. Il difensore centrale ha già svolto in Italia i test medici e oggi è previsto il suo arrivo a Dimaro dove sarà presentato alla stampa nelle prossime giornate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati