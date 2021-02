Ospina post Napoli-Atalanta: “Giocato bene, adesso al campionato”

Dopo uno zero a zero deludente in casa ai microfoni Rai, da bordocampo, c’è David Ospina. Il portiere colombiano è stato protagonista di almeno 2 interventi importanti. Ha commentato la mancanza di risultato e il momento difficile della squadra che però ha ottenuto un pareggio molto importante.

“Io penso che oggi siamo andati molto bene. Come squadra sapevamo che era un avversario forte, abbiamo fatto il nostro lavoro. Si gioca sempre per vincere, ci teniamo questo pareggio e mettiamo la testa al campionato. Avevamo una squadra che fa girare palla e il mister ha deciso che sarebbe stato meglio iniziare a giocare da regista di difesa; l’abbiamo preparata così e tutta la settimana si è studiato l’avversario”.

Poi sulla sua amicizia con Muriel e Zapata: “Abbiamo un grande rapporto, ma questo vale per tutti i colombiani del mondo. In campionato stiamo andando tutti e tre bene e questo ci fa piacere”, conclude Ospina.

