David Ospina, l’antidivo per eccellenza diventato protagonista

David Ospina è diventato uno dei portieri più affidabili della Serie A grazie a doti che tradizionalmente, almeno nell’immaginario collettivo, non appartengono a chi occupa quel ruolo.

Si dice spesso che gli estremi difensori devono necessariamente possedere una vena di pazzia, per reggere il logoramento nervoso.

Ebbene, il colombiano è tutt’altro che un guascone. Lontano anni luce, dunque, dallo stereotipo del giocatore eccessivamente stravagante. Talvolta neppure troppo affidabile.

L’attuale inquilino della porta azzurra, infatti, ha un indole decisamente in controtendenza con le icone del ruolo. Quelle che palesano un carisma abbacinante, tra i pali e nella vita pubblica.

Sobrietà e solidità tra i pali

Ma proprio la solidità mentale ha permesso ad Ospina di diventare uno degli assoluti protagonisti della cavalcata in testa alla classifica del Napoli. Lui che è un antidivo per antonomasia. In effetti, lo stile che ne contraddistingue il modo di interpretare il ruolo è scevro da inutili gesti plateali. Nondimeno, sicuro ed efficace.

Spalletti, quindi, pare abbia scelto definitivamente la sobrietà del colombiano, promuovendolo titolare inamovibile in campionato.

Mentre in Europa League, l’allenatore toscano preferisce dare spazio ad Alex Meret: uno che ruba lo sguardo per l’estetica delle movenze, sia tra i pali, che in uscita. Certamente assai più stiloso di Ospina.

Al momento, tuttavia, l’ex Arsenal si lascia preferire al talentuoso, seppur talvolta balbettante e non particolarmente convincente, collega. Forse abbastanza condizionato dall’incertezza intimamente connessa alla paura di essere giudicato un sopravvalutato, piuttosto che un prescelto, al minimo errore.

Così lo scenario è cambiato. Anche per effetto della disinvoltura con cui il Cafetero gioca con i piedi. Virtù da sfruttare, nel calcio moderno.

Una caratteristica tecnico-tattica imprescindibile per un estremo difensore di ultima generazione, che gli consente di collaborare fattivamente alla costruzione della manovra, alla stregua di un giocatore di movimento.

Piedi buoni e cervello fino

Ovviamente, poter contare su un difensore aggiunto, qualitativamente capace di consolidare il possesso, rappresenta uno degli aspetti più delicati per una squadra ambiziosa.

In quest’ottica, Ospina incarna il prototipo ideale, nell’assetto strategico di Spalletti, che ama avere un profilo in grado di destreggiarsi senza problemi con la difesa alta.

Ma se oggi il colombiano è una realtà nel sistema di gioco della capolista, approfittando pure dell’infortunio contro il Genoa, che ha temporaneamente costretto ai box Meret, lo deve soprattutto alla continuità nelle prestazioni. Un percorso che, con pazienza e determinazione, l’ha portato alla maglia da titolare.

Mantenendola poi ben stretta attraverso performance mai minate da errori grossolani. Sintomo evidente di una rinnovata sicurezza nei propri mezzi.

Ospina non è bello ma efficace

Insomma, quest’anno Ospina ha raggiunto uno stato di grazia che ne definisce quanto sia determinante per il Napoli.

E poco importa che si stia avviando alla scadenza del contratto, stipulato tra anni fa. La società intende proporgli il rinnovo, stimolandolo a sottoscrivere un nuovo accordo triennale, ritoccando verso l’alto l’ingaggio (circa 1,5 milioni di euro a stagione).

Il colombiano intende alimentare la narrazione che ne fanno tifosi e addetti ai lavori all’ombra del Vesuvio, disegnandolo come un estremo difensore nient’affatto spettacolare.

Insomma, David non è bello ma concreto. Esplosivo nel contrastare i tiri dalla media distanza, nonchè reattivo nell’andare a terra in brevissimo tempo, opponendosi alle conclusioni ravvicinate.

Del resto, stiamo comunque parlando del portiere meno battuto d’Europa, avendo incassato appena tre reti in campionato: uno in meno dell’intero bottino-record della squadra partenopea, visto che il gol segnato dal Genoa l’ha subito Meret.

