Osimhen vs Kvaratskhelia: querelle ridicola

Querelle. Termine francese particolarmente in uso da queste parti. Siamo pur sempre una città dal retrogusto francofono.

Torniamo all’Italiano e capiamoci: controversia, disputa.

Tiene banco un “ridicolo” battibecco tra gli entourage di Osimhen e Kvaratskhelia.

Procuratori, famiglie e tutti gli addetti a queste due “aziende”.

Cavalli di razza. Puro sangue dal carattere burrascoso e critico. Ogni occasione rende ed è utilizzata per far clamore.

Nessuno è disposto a tacere e sul mondo social si presta perfettamente alla battaglia mediatica.

Il silenzio è cosa rara, si preferisce parlare anzi sparlare.

Due calciatori, due aziende. Interessi enormi e tantissimi soldi sul banco a ballare.

È pur vero che esiste una evidente disparità di trattamento.

Osimhen ha recentemente rinnovato un contratto faraonico da 10 milioni di euro, per Kvsratskhelia il discorso è apparso molto differente.

Guadagno “minimo” per quanto visto lo scorso anno, guadagno “minimo” per un calciatore che ha molto più mercato del 9 Nigeriano.

Osimhen per caratteristiche e valore commerciale ha la sola destinazione Araba, per Kvaratskhelia il mercato è diverso.

Moltissimi club europei cercano Kvicha.

Il dato ha smosso gli animi e non solo.

Ha smosso avvocati, interessi economici e contratti in prospettiva.

Beghe da condominio.

Condominio pessimamente gestito.

L’amministratore manca di “carattere” e visione gestionale.

Pessima figura per la società. Pessima figura per il messaggio che arriva al mercato, ai media ed a chi intende investire sul Napoli.

Colpe? Accadrebbe altrove? Alla Juve? Al Milan? In Europa?

Probabilmente si. Probabilmente ovunque.

Resta il dato. Dove manca una linea. Una testa che gestisce, ogni pescatore può considerarsi capitano.

Pedagogista dello Sport

