Osimhen : Voglio vincere !

A fine partita l’attaccante nigeriano, ai microfoni di DAZN parla del suo obiettivo, legato alla squadra e al collettivo: Vincere un trofeo.

Nella traduzione dall’inglese si perde un po’ di significato, ma Victor si riferisce al campionato.

Felice di trovarsi davanti a tutti nella classifica capocannonieri, ma non gli importa, lui vuole vincere col Napoli.

Secondo gol di testa consecutivo, dopo quello a Bergamo, ringrazia Elmas per l’assist che gli ha permesso, di sbloccare una partita difficile:

“Emas mi ha dato una grande palla, sono contento non tanto per il gol, ma per il contributo che posso dare alla squadra. È stata una partita molto intensa, soprattutto per il loro ritorno nel finale. La cosa più importante sono i tre punti”

Vittoria che consente agli azzurri di chiudere questo primo pezzo di stagione, con un vantaggio importante sulle inseguitrici. Per Spalletti sono sei le squadre in lizza, ma al di là dei numeri, questa vittoria, deve insegnare come non bisogna mai abbassare la guardia.

Non è mai finito niente, aveva detto il tecnico napoletano al termine, perché poi basta un accenno di calo di attenzione, che gli avversari tornano sotto, soprattutto se si chiamano Udinese.

Poi si parla della sosta e dei prossimi impegni:

Ti dispiace che ci sia la pausa per il mondiale?

“Spero per i compagni che andranno in Qatar, facciano bene. Per noi non è un problema, ci riposeremo un po’, poi riprenderemo a lavorare come prima”

Si sta, in effetti, incensando questa sosta, come se fosse la panacea di tutti i mali…per le altre. In realtà la pausa ci sarà per tutti, i valori e le distanze resteranno tali, qualche giocatore potrà recuperare, qualche altro potrà fermarsi.

Senza dubbio chi avrà meno giocatori impegnati alla kermesse iridata, potrà usufruire di un piccolo vantaggio. Con le ultime convocazioni, il Napoli ha visto risparmiarsi Simeone, Mario Rui e Ndombele. Saranno dunque cinque i partenopei impegnati, tra l’altro con Nazionali, che storicamente non hanno velleità di lunghi cammini.

Chest’è, si direbbe da queste parti, non un campionato che riparte daccapo, ma riprende esattamente da dove lascia in questo momento.

Il momento è magico, lo si respira nella città in ogni dove, anche chi non è del posto, viene trascinato nell’atmosfera. Lo testimonia un Maradona pieno, popolato da tanti stranieri soprattutto, evidentemente questo Napoli, fa cassetta, in tutta Europa.

Merito di una Champions “stratosferica”, direbbe Spalletti, di un campionato dominato, sino a questo punto.

Adesso è giusto staccare e come diceva Raspadori, qualche tempo fa: resettare e ripartire.

