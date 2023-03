Osimhen: Premier? Penso solo al Napoli

Osimhen: “Voglio tutto, daremo il massimo per vincere il campionato e la Champions!”

Intervista a cuore aperto, per l’attaccante napoletano, al Corriere della Sera. Monica Scozzafava autrice dell’articolo, dice di aver conosciuto una bella persona. Non solo un grande goleador, ma un uomo completamente cambiato, dalla nascita della figlia:

“Lei è la mia bimba un’emozione unica. La luce della mia vita, a cui insegnare i valori nella vita, il rispetto per gli altri. Hailey gioira’ insieme a me e ai tifosi, lei come noi, merita di vedere il Napoli tagliare il traguardo”

Possibilista anche sulla Champions League, obiettivo difficile ma che il Napoli vuole giocarsi, secondo il numero 9 azzurro:

“Siamo a Marzo, c’è tanto tempo, ma voglio tutto. Stiamo dando la vita per raggiungere questo successo. Ci stiamo sacrificando su ogni cosa per raggiungerlo. Guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, quella di imporci per vincere, sia in Italia che in Europa”

Inevitabile parlare anche di futuro, visto che le sue qualità non passano certo inosservate, agli occhi dei più grandi club europei:

“Premier? Credo sia un’ambizione di ogni calciatore. Forse un giorno, ma in questo momento non ci penso proprio, mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Testa solo al Napoli”

Discorsi da rimandare, almeno per il momento, il pensiero è in tutt’altra direzione. Victor Osimhen parla anche del suo allenatore, il motore di questa squadra, che lo ha incantato sin dal primo giorno:

“Il Mister rappresenta il cervello della squadra. Se un giorno facessi l’allenatore, vorrei essere come lui. Fuori dal campo è come un papà, in allenamento molto rigoroso e severo. Si arrabbia con chi non da il 100%, lo ha fatto anche con me e riaccadra’. Il primo a dare il massimo è lui e pretende da noi, la stessa cosa”

Poi svela un retroscena di qualche tempo fa, a testimonianza di come il gruppo, abbia sempre creduto, nelle proprie possibilità:

“Era estate e dopo un allenamento, mi fermai a parlare con Anguissa. Gli dissi, Frank sai che siamo forti e possiamo provare a vincere lo scudetto? Lui era un po’ scettico, poi si avvicino’ Spalletti, ci disse che se i miei compagni si fossero convinti come me, allora potevamo provarci. Così è nata la bellissima storia, di quest’anno”

Gli infortuni ne stavano compromettendo un’ascesa, che ancora deve completare. Un periodo difficile, che il nigeriano ha brillantemente superato:

“Effettivamente me ne sono capitate tante, ma non mi sono abbattuto. Ogni cosa negativa è servita come stimolo. Sono credente, Dio mi ha messo alla prova, oggi sono felice ma non soddisfatto, si può fare di più”

Incontentabile Victor, che nel finale dell’intervista, parla della sintonia con Kvaratskhelia:

“C’è stata empatia sin dal primo momento. Lui è fortissimo, ma soprattutto un ragazzo d’oro”

Con l’augurio di rivedere già da domani, la coppia di Spalletti, incantare il proprio pubblico.

