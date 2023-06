Neanche uno sceneggiatore da Oscar avrebbe potuto scrivere la storia che si comincia a profilare per il rinnovo di Victor Osimhen, in scadenza a giugno 2025. Sicuramente uno degli snodi più importanti per il mercato del Napoli che verrà. Le parole di Aurelio De Laurentiis ancora riecheggiano nelle sale del Museo di Capodimonte. Il giorno della presentazione ufficiale di Rudi Garcia, il presidente si espresse senza mezzi termini sul rinnovo del contratto al nigeriano, uno dei principali protagonisti della vittoria dello Scudetto, nonchè dell’avvincente cammino in Champions League.

“Victor deve rimanere, poi se arriva una proposta irrinunciabile per la salute del Napoli valuteremo. Lui è una priorità. Abbiamo posto le basi per prolungare di due anni il contratto…”.

Insomma, musica celestiale per le orecchie dei tifosi. Che adesso, però, devono fare i conti con le insidie di una trattativa tutt’altro che semplice da formalizzare. Secondo i “soliti bene informati”, l’offerta iniziale di rinnovo biennale arrivata a Roberto Calenda dalla società partenopea – circa 6 milioni di euro netti più bonus – sarebbe stata ritenuta non consona alle aspettative dall’agente del centravanti. Nessuna frizione, ovviamente. Il gioco delle parti presuppone ammiccamenti vari e rifiuti assortiti. Anche perchè il valore del numero nove in maglia azzurra, al momento, si aggira intorno ai cento milioni di euro. Una stima tutt’altro che soddisfacente per la proprietà. Il Napoli, infatti, prenderebbe in seria considerazione l’idea di aprire uno spiraglio alla cessione del suo bomber solo se dalla trading arrivassero non meno di centocinquanta milioni.