Osimhen Un falso in bilancio? Che peccato Aurelio!

Il significato giurisprudenziale è tutto spiegato in queste pochi, ma importanti righi, che determinano un momento imbarazzante, ma tutto ancora da raccontare, in un momento dove il Napoli aveva ripreso la sua strada verso la via della guarigione, battendo la Fiorentina e guadagnandosi sul campo la finale di Supercoppa Italiana

Chissà’ in questo momento cosa frulla nella testa del patron azzurro, a dir la verità, ascoltare gli avvocati di parte, esempio Grassani, tranquillizza la tifoseria asserendo che: “Posso dire che ove fosse vere la notizia e quindi la Procura della Repubblica avesse chiuso le indagini ritendendo sussistenti le ipotesi di reato si tratterebbe esclusivamente della posizione dell’accusa in ambito penale tutta da verificare e da contrastare in un dibattimento.

Sotto il profilo sportivo gli stessi giocatori hanno portato ad un esito diametralmente opposto ossia quello del proscioglimento del club e dei dirigenti che hanno collaborato e contribuito a determinare l’operazione Osimhen…” Detto più maccheronicamente, De Laurentiis si, Il Napoli no!

Ma ora però nasce l’altro caso, infatti il Procuratore Federale Chine’, epurato per il Processo ai 9 anni di Bilanci Falsi della Juventus dove il solo Agnelli pagò il suo conto perché’ ha patteggiato, pare abbia fatto richiesta degli atti alla Procura di Roma relativamente alla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen.

Va comunque precisato che, in termini di ripercussioni sul piano sportivo, la SSC Napoli non deve aspettarsi provvedimenti retroattivi. C’è però il rammarico, per una società virtuosa sul piano strettamente contabile, vada a cozzare con un Falso in Bilancio venuto fuori dalla Procura di Roma. Verrebbe da dire, Che Peccato Aurelio!

